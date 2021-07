Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

D e nouvelles inondations ont touché le sud de l'Allemagne dimanche, transformant les routes en rivières et causant encore davantage de chaos en Europe où plus de 180 personnes ont trouvé la mort au cours des derniers jours. Des véhicules ont été emportés et le sol était recouvert d'une boue...