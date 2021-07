Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Banque centrale européenne (BCE) n’essaiera pas de «compenser» l’inflation «perdue» depuis dix ans et ne favorisera pas le dépassement possible de son nouvel objectif de 2%, a déclaré vendredi le président de la Bundesbank, Jens Weidmann. «Nous n’avons pas pour ambition un taux plus faible ou...