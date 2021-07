Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le gouvernement chinois a surpris jeudi le marché en laissant entendre que l’économie avait besoin d’un soutien supplémentaire de la banque centrale. «Le ton plus accommodant intervient plus tôt que nous l’anticipions, soulignent Wei Yao et Michelle Lam, économistes chez Société Générale CIB....