L’AMF demande 38 millions d’euros d’amende à Amundi

Nouveau record pour la commission des sanctions de l’AMF. Elle réclame 38 millions à l’encontre d’Amundi, battant le record de 35 millions demandé en juin 2017 contre Natixis AM, et réduit à 20 millions par le Conseil d’Etat en 2019.

Ce dossier est emblématique en raison du nombre de personnes mises en cause (3 sociétés et 3 personnes physiques), du nombre de griefs et des problématiques juridiques.

L’AMF reproche à Amundi d’avoir manipulé le cours du future Euro Stoxx 50 entre juillet 2014 et juillet 2015, d’avoir porté atteinte aux porteurs de deux de ses fonds, en attribuant tous les bénéfices de cette stratégie de trading au profit exclusif de l’un de ces fonds au détriment de l’autre.

Il est reproché à Amundi d’avoir utilisé la technique du wash trade, consistant à passer un ordre agressif d’achat, puis à passer un ordre passif de vente deux ou trois « ticks » au-dessus, afin d’espérer dégager une plus-value si le cours monte. Une manipulation de cours pour l’AMF.

Tullett Prebon aussi visé

Le Collège demande une amende de 30 millions d’euros et un avertissement contre Amundi AM, et une sanction pécuniaire de 8 millions d’euros et avertissement contre Amundi Intermédiation. Pour les deux anciens salariés d’Amundi, déjà licenciés, le Collège réclame une sanction limitée à 10.000 euros en raison de leur capacité contributive, assortie d’une interdiction d’exercer de 5 ans leur ancien métier, de gestion pour le premier, et d’exécution d’ordres pour le second.

La représentante du Collège demande également une sanction de 5 millions d’euros à l’encontre de Tullett Prebon, et de 30.000 euros contre son ancien salarié, pour manipulation de cours, alors que le rapporteur de la commission des sanctions prône une mise hors de cause.