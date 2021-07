Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs dix alliés via l'accord Opep+ ont annulé leur réunion de lundi sans nouveau rendez-vous, sur fond de désaccord entre les Emirats arabes unis et le reste du groupe. L'alliance prévoyait d'augmenter chaque mois la...