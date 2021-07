Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Après leur emballement de début juin, les 24 sociétés du Panel Taux & Changes, interrogées la semaine dernière par L'Agefi, se veulent un peu plus tempérées sur leurs prévisions de taux à trois et six mois. Si la recrudescence des cas liés au variant Delta du coronavirus inquiète un peu...