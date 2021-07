Les gérants conservent un portefeuille offensif pour l’été

Les actifs risqués demeurent la meilleure opportunité pour le Panel Allocation. Confiants, les gérants interrogés par L'Agefi fin juin confirment leur allocation de début juin, consacrant toujours la moitié de leur portefeuille aux actions. La moitié des répondants ont conservé inchangé leur portefeuille du mois dernier.

A très court terme, la publication des résultats du deuxième trimestre, attendus en forte hausse, grâce à une effet de base favorable et au rebond de l’activité devrait soutenir les marchés actions. « Nous restons investis en actions en privilégiant les belles valeurs de croissance, note Amplegest. Nous pensons que les petites et moyennes valeurs pourraient profiter de ces publications pour rattraper une partie de leur retard ».

Les inquiétudes sur l’évolution du variant Delta, alors que certains indices boursiers caracolent vers de nouveaux records ne se font pas encore trop sentir. Mais elles pourraient engendrer des arbitrages sectoriels en faveur des technologiques et au détriment des valeurs cycliques. Après ce pic d’optimisme sur les marchés financiers, « les investisseurs devront se montrer plus vigilants, note DPAM. Il y a trois dangers potentiels auxquels les acteurs du marché devraient porter une attention toute particulière : l'impact d’une divergence des indicateurs économiques, les interrogations sur la robustesse du système bancaire européen ainsi que les problèmes procycliques rencontrés au sein des fonds d'investissement ».

Sur les actions, le calme domine avec seulement trois hausses, dont Oddo BHF AM (+3 points à 53%) et La Française AM (+2 points à 48%), pour trois baisses, dont UBP (-4 points à 57%) et Candriam (-2 points à 52%).

En revanche, une tendance se dessine sur l’obligataire. Si la moyenne reste stable sur un point bas de 39%, elle pourrait encore reculer. Le Panel enregistre un seul renforcement – Candriam (+2 points à 36%) – pour sept allégements, dont CPR AM (-5 points à 20%), Amundi (-4 points à 48%) et State Street GA (-3 points à 26%).

Les gestions ont été les plus actives sur la poche de cash, variable d’ajustement, qui se maintient au niveau moyen de 5%. Les cinq mouvements haussiers ont été tirés par Amundi (+4 points à 7%) et UBP (+4 points à 7%), tandis que Oddo BHF (-3 points à 7%) et La Française AM (-2 points à 12%) signent les plus fortes des quatre baisses.

Du côté, des actifs alternatifs, les quatre seuls changements, sont tous haussiers, tirés par CPR AM (+5 points à 15%).