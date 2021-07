Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'Allemagne et quatre autres pays de l'Union européenne, l'Espagne, l'Autriche, le Danemark et le Luxembourg, s'opposent au classement de l'énergie nucléaire comme investissement écologique et durable, montre une lettre adressée à la Commission que Reuters a pu consulter vendredi. Avec la ...