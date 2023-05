Les mouvements des fonds, et notamment des hedge funds, sur le secteur bancaire régional américain en crise, ont parfois été très impressionnants au premier trimestre, selon des documents officiels déposés auprès de la SEC et consultés par l’agence Reuters. Ainsi, selon ces documents qui détaillent de façon rétroactive les positions des fonds, on retrouve parmi les acheteurs le fonds Renaissance Technologies LLC de l’investisseur milliardaire Jim Simons, qui gère plus de 100 milliards de dollars d’actifs. Le fonds a acheté environ 7,1 millions d’actions de la First Republic Bank en difficulté au cours du trimestre et les détenait toujours au 31 mars. La banque s’est effondré le 1er mai, ce qui a constitué la plus grande faillite bancaire depuis 2008. Les documents n’indiquent pas si la société a vendu une partie de ses positions avant le 1er mai. L’action a clôturé à 13,99 dollars le 31 mars, après avoir commencé l’année à environ 120 dollars.