Altarea rachète Primonial

L’opération de l’année dans le domaine de la gestion immobilière est sur le point d’être bouclée. Altarea a annoncé après la clôture de la Bourse le rachat en deux temps de Primonial, aujourd'hui contrôlé par Bridgepoint et Latour Capital. Cela confirme les déclarations de Jacques Ehrmann, le directeur général d'Altarea qui indiquait à L'Agefi en février dernier regarder « des acquisitions dans nos métiers, mais aussi sur des niches contra-cycliques comme la logistique urbaine, ou encore dans la gestion d’actifs.»

En 2019, Primonial avait été valorisé environ 1,8 milliard d’euros lors d’une recomposition de son capital. La transaction se fait aujourd'hui sur la base de 1,9 milliard d'euros, avec 60% du capital racheté au premier trimestre 2022 et le solde au premier trimestre 2024.

Au total, Primonial revendique 51 milliards d'euros d’encours sous gestion, dont près de 27 milliards en immobilier. La filière immobilière du groupe, Primonial Reim, détient plus de 1.200 immeubles, pour le compte de clients particuliers (60%) et d’institutionnels. La société gère plus de 4,6 millions de m2 et est présente dans 8 pays européens.

Côté gestion d’actifs, le groupe ne souffre pas de problème de taille critique, même après la cession de son activité immobilière. La société avait fait l’acquisition en 2019 de la Financière de l’Echiquier, une des sociétés de gestion entrepreneuriale emblématique de la Place de Paris. Elle dispose aujourd’hui de 12,2 milliards d’euros sous gestion. Par ailleurs, le groupe est aussi actif dans les produits structurés.

Nombreux changements d'actionnaires

Depuis la fin de l’année 2019, le capital de Primonial est réparti entre Bridgepoint et Latour Capital, regroupés dans une holding commune, qui détiennent à parts égales 67,8%. Société Générale Assurances en détient de son côté 17,9% via l’actif général de Sogecap. Enfin le personnel détient 13,9% du capital et la fondation AlphaOmega 0,4%.

Depuis sa création à la fin des années 90, Primonial a de nombreuses fois changé d’actionnaires, mais aussi de profil. A l’origine la société avait été créée pour faire office de plate-forme de distribution de fonds pour les conseillers en gestion de patrimoine indépendants. D’abord au sein de Fleming, puis de JPMorgan, avant d’être rachetée par BNP Paribas. En 2010, le management du groupe prend la main en rachetant la part majoritaire de BNP Paribas, avec l’aide du fonds Naxicap. C’est à cette époque que le groupe commence à se façonner tel qu’il est aujourd’hui. En 2011, la filiale de gestion immobilière est créée. Jusqu’en 2019, plusieurs fonds ou actionnaires de référence sont entrés ou sorti du capital, comme le fonds Blackfin, ou encore Arkéa.