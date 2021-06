Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’indice Ifo confirme ce jeudi l’amélioration du climat des affaires en Allemagne déjà visible dans les indices PMI publiés mercredi. La confiance des entreprises s'est améliorée plus nettement qu'attendu en juin. Ces dernières se montrent à la fois plus positives sur la situation actuelle et...