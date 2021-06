Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les données de prix aux Etats-Unis au-dessus des attentes ont généré un rebond de la volatilité actions alimentant les craintes d'une remontée de l'inflation plus forte et moins temporaire qu'anticipée. Les rappels des membres de la Fed que l’accélération de l’inflation n’est que transitoire et...