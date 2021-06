Le scandale Wirecard vire à la bataille politique

Le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, a fait preuve de négligence et la chancelière Angela Merkel de naïveté au sujet de Wirecard, est-il écrit dans un projet de rapport parlementaire dévoilé lundi. Le groupe de paiement Wirecard a déposé le bilan l'an dernier après la découverte d'un trou de 1,9 milliard d'euros dans ses comptes. Une enquête parlementaire a été ouverte l'an dernier sur ce scandale qui a entaché la réputation de l'Allemagne, révélé des liens entre les cercles politiques et les milieux d'affaires et provoqué des démissions en cascade ainsi que des poursuites devant les tribunaux. Angela Merkel avait été auditionnée fin avril. Ce projet de rapport de 675 pages relance les débats à quelques mois des élections fédérales.