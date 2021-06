H2O AM publie enfin les valeurs liquidatives de ses fonds cantonnés

H2O AM a publié le lundi 7 juin les valeurs liquidatives de ses fonds cantonnés le 5 octobre dernier. La dernière publication datait du 26 février 2021. Ces valeurs sont globalement en baisse plus ou moins légère par rapport à leur dernière publication.

Par exemple, le fonds H2O Multibonds SP (pour side pocket, fonds de cantonnement) affiche une valeur liquidative en baisse de 0,9% à 20,52 euros au 31 mai par rapport à février. De même, H2O Multistratégies SP affiche une valeur liquidative de 33,40 euros contre 34,88 euros au 26 février, soit un recul de 4,24% pour sa part retail réservée aux investisseurs particuliers.

La plus forte baisse revient à H2O MultiEquities avec un recul de 20,86% sur la période, à 14 euros. Ce fonds avait pourtant bien résisté entre octobre et février en se maintenant entre 17,6 et 17,8 euros environ. Le fonds miroir de H2O MultiEquities (celui qui publie une valeur liquidative chaque jour) s'est en revanche particulièrement bien comporté. Lors de sa création le 7 octobre dernier, il affichait une valeur liquidative de 110,62 euros, contre 211,69 euros au 4 juin, soit quasiment un doublement de sa valeur. De quoi compenser les pertes pour les porteurs de parts qui étaient dans ce fonds au moment de la scission. Ce type de hausse se retrouve aussi sur de nombreux fonds miroir, laissant à penser que les éventuelles pertes sur les side pockets sont à ce jour compensées.

Remboursement reporté à 2022

A noter, deux fonds side-pocket ont repris avec une valeur liquidative en hausse par rapport à février : H2O Allegro SP (+ 0,7%) et Vivace SP (+18% ).

En septembre dernier et à la demande de l'AMF pour partie, H2O avait annoncé le cantonnement d'actifs dans sept de ses fonds à la suite de problèmes de liquidité.

Cette décision avait conduit à la création de fonds de cantonnement et de fonds miroirs qui ont pu reprendre leurs opérations de souscriptions/rachats en octobre. Les sept fonds side pocket concernés (H2O Adagio, H2O Moderato, H2O MultiBonds, H2O Allegro, H2O Vivace, H2O MultiStrategies & H2O MultiEquities) devaient commencer leurs remboursements aux porteurs de part fin juin mais l'opération a été prolongée jusque début 2022.