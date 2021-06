Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le Panel Actions de L'Agefi continue à courir après les Bourses. En ce début juin, l’Euro Stoxx 50 et le S&P 500 avait déjà dépassé les objectifs à six mois fixés début mai par le Panel. Et la cible à un an du CAC 40 est aussi déjà atteinte. Aussi, les gestions ont relevé massivement leurs...