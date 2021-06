Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’immobilier résidentiel britannique a bondi à un plus haut de sept ans en avril. Les prix des logements ont ainsi gagné +10,9% sur un an et +1,8% sur un mois, avec une moyenne record à 242.832 livres, a indiqué le prêteur hypothécaire Nationwide. Ces données corroborent celles publiées à fin...