Le gouvernement présente le décret sur les nouvelles règles de reporting ESG

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le décret d’application de l’article 29 de la loi énergie et climat est paru au Journal officiel le 27 mai. Il précise les informations ESG (critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance) demandées aux investisseurs et leur présentation dans les reportings annuels....