Les unités de compte portent encore l'assurance vie

Les mois se suivent et se ressemblent pour l’assurance vie. Pour avril 2021, la Fédération française de l’assurance (FFA) fait état d'une collecte nette de 1,6 milliard d’euros. Sur les quatre premiers mois de l’année, elle ressort à 6,4 milliards. Fin avril 2021, les encours des contrats d’assurance vie atteignaient 1.818 milliards d’euros, en progression de +4,5 % sur un an.

Dans le détail, les cotisations d’avril se sont établies à 13,1 milliards d’euros. Elles ont plus que doublé par rapport au même mois de 2020 (6,5 milliards d’euros) « du fait de la quasi-mise à l’arrêt des réseaux de distribution lors du premier confinement et d’une forme d’attentisme de la part des épargnants », explique la FFA dans un communiqué. De manière plus comparable, les cotisations ont progressé de 2 % entre avril 2019 et avril 2021. Par ailleurs, le montant des prestations versées sur le mois d’avril 2021 (11,5 milliards d’euros) est également supérieur à celui du mois d’avril 2020 (8,7 milliards d’euros).

Les UC poursuivent leur dynamisme

Comme depuis le début 2021, ce sont les unités de compte (UC) qui font office de locomotive. Avec une collecte nette des UC de 2,9 milliards d’euros en avril et de 10,8 milliards depuis le début de l’année, on s’approche des niveaux records observés en 2007.

La part des unités de compte (UC) dans les cotisations s’établit à 37 % sur le mois d’avril, à un niveau stable depuis le début de l’année (34 % sur l’année 2020) et confirme un mix produit de plus en plus favorable aux UC.

Cette dynamique des UC « confirme l’appétence croissante des Français à diversifier leur épargne pour améliorer leur espérance de rendement à long terme », affirme la FFA. Depuis le début de l’année, la performance des unités de compte s’élève à 4,3 %.

« L’évolution favorable de la situation sanitaire induit un changement de comportement des épargnants et accélère le retour à la normale pour les réseaux de distribution, contribuant ainsi à la dynamique de l’assurance vie, en particulier à celle des unités de compte plébiscitées par les Français en quête de diversification et de surcroît de rendement sur le long terme (…) Dans le contexte actuel de reprise économique, cette réorientation de l’épargne des Français vers l’assurance vie dans son ensemble est une très bonne nouvelle car elle bénéficie au financement de toutes les entreprises », indique Franck Le Vallois, directeur général de la FFA.

Le PER confirme son accélération

Après un excellent mois de mars, la « folie PER » s’est poursuivie en avril avec 74.000 assurés supplémentaires, dont 52.000 nouveaux assurés. Le montant des versements a atteint un peu plus d’un milliard d’euros, dont presque la moitié sur de nouveaux contrats : 448 millions d’euros, pour 587 millions issus de transferts. La souscription de nouveaux PER affiche une croissance particulièrement soutenue par rapport à avril 2020 : +335 % pour les nouveaux assurés et +382 % pour les cotisations. A fin avril, les PER comptent 1,6 million d’assurés et les encours s’élèvent à près de 19 milliards d’euros. La part des UC s’élève à 50 % des versements.