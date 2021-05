Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les présidents américain Joe Biden et russe Vladimir Poutine vont se rencontrer le 16 juin à Genève en Suisse, ont annoncé mardi la Maison-blanche et le Kremlin, sur fond de tensions entre Washington et Moscou sur un éventail de sujets. Le Kremlin a indiqué pour sa part dans un communiqué que les...