H2O restructure les actifs de ses fonds gelés dans une obligation unique

Cela faisait trois mois jour pour jour que H2O Asset Management ne publiait plus les valeurs liquidatives des fonds dits side pocket, dont une partie avaient été créés à la demande de l’Autorité des marchés financiers (AMF) à la suite des problèmes de liquidités du gestionnaire d'actifs. Ce mardi 25 mai, la société de gestion fondée par Bruno Crastes a enfin communiqué et donné quelques détails sur de nouvelles dispositions prises pour ses fonds cantonnés.

Elle indique ainsi sur son site internet qu'il a été décidé une restructuration des actifs, « en vue de rationaliser l'exposition des fonds au groupe Tennor ». Selon H2O, cette solution offrira davantage de stabilité pour engager la cession des actifs. Il s'agit de l'émission d'un titre de dette dit first super senior secured note (FSSSN), de maturité 2022. Il prévoit des remboursements partiels intermédiaires.

Une étape de liquidation

Ces fonds étaient liés à un contrat de cession «Evergreen» conclu entre H2O et Lars Windhorst, le patron du groupe Tennor, auquel H2O était particulièrement exposé. La vente de ces actifs est censée avoir lieu avant fin juin et les clients doivent être remboursés en numéraire au fur et à mesure. Au mois de mars 2021, H2O avait déclaré que Perella Weinberg Partners avait été nommé en tant que conseil «à l'initiative et à la demande de la Financial conduct authority», le régulateur britannique des marchés, pour l'accompagner dans la liquidation de ses actifs liés au groupe Tennor.

L'émission du nouveau titre par H2O constitue une « étape du processus de liquidation des poches cantonnées », indique la société de gestion.

Le long silence de H2O sur la valeur liquidative de ses fonds était plutôt inédit mais n'avait pas provoqué de communication particulière ni de la part de la société de gestion, ni de la part du régulateur.

La société explique que « comme pour toute négociation, la confidentialité est primordiale, et par conséquent, H2O AM ne pouvait fournir d'informations détaillées à l'avance ».