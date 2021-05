Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'inflation britannique a plus que doublé en avril pour s'établir à 1,5% sur un an, contre 0,7% en mars, selon l'Office national de la statistique (ONS). Les économistes tablaient sur une inflation de 1,4%. Des hausses de prix dans l'électricité, le gaz et l'habillement ont contribué à faire...