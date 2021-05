L’emploi américain subit un coup de frein surprise en avril

Le nombre de créations d'emplois aux Etats-Unis a nettement ralenti en avril, contrairement aux attentes des investisseurs qui anticipaient un rebond du marché du travail grâce aux mesures de relance budgétaire adoptées par l'administration Biden et à l'amélioration de la situation sanitaire dans le pays. 266.000 emplois nets ont été créés en avril, après 770.000 en mars et 536.000 en février. Les économistes interrogés par le Wall Street Journal s'attendaient à la création d'un million d'emplois nets aux Etats-Unis le mois dernier. Le nombre de postes créés en mars avait initialement été estimé à 916.000. Le mois dernier, le taux de chômage dans le pays a augmenté à 6,1%, contre 6% en mars.