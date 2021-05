Les actions européennes ont chuté mardi avec les valeurs technologiques

Les marchés actions ont clôturé en nette baisse mardi dans le sillage de la chute des valeurs technologiques à New York. L’indice Stoxx 600 abandonnait 1,5%. A Paris, le CAC 40 limitait la casse avec une baisse de 0,9% mais le Dax 30 chutait de 2,5%. A New York, l’indice Nasdaq décrochait de 2,7% après ouverture. La séance avait pourtant débuté dans le vert en Europe mais vers 13 heures la tendance s’est inversée brusquement. Certains investisseurs ont évoqué l’incursion d’un avion militaire chinois dans l’espace aérien taïwanais. Mais cette raison a rapidement été écartée. Le mouvement reste pour le moment inexpliqué. Ce flash crash a fait chuter de 0,5% les contrats futures sur les indices américains puis les indices européens en quelques minutes. L’indice Vix de volatilité de l’indice S&P 500 est repassé au-dessus de 20, en hausse de plus de 15%, à 21,11.