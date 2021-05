Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Selon une étude de l'Association des maires de France et de la Banque des Territoires auprès de 1.869 communes et intercommunalités et publiée ce lundi, 36% des communes ont décidé ou ont l'intention d'augmenter leurs taux de fiscalité en 2021. Elles étaient seulement 7% à l'avoir fait en 2020,...