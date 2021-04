Joe Biden joue une course contre la montre

Après l’American Rescue Plan (ARP) de 1.900 milliards de dollars adopté début mars pour sortir de la crise, le président des Etats-Unis a présenté, cette nuit au Congrès, le deuxième volet de son programme économique Build Back Better (BBB). Le premier a été lancé le 31 mars avec l’American Jobs Plan (AJP), un plan de 2.300 milliards de dollars sur huit ans afin de faire des infrastructures et de la transition écologique un moteur de la relance, qui serait financé en partie par un retour de l’impôt sur les sociétés (IS) de 21% à 28% et la fin des niches fiscales pour les multinationales. Joe Biden a détaillé la nuit dernière un deuxième volet intitulé American Families Plan (AFP) de 1.800 milliards de dollars centré sur l’éducation et l’aide aux familles, afin de les aider à plus facilement «entrer dans la classe moyenne et y rester» : avec 1.000 milliards d’investissements nouveaux, et 800 milliards de crédits/baisses d’impôts.

Parmi les mesures annoncées et conformes à ses promesses de campagne, Joe Biden a évoqué un large programme de plus de 500 milliards pour l’éducation, avec notamment l’école maternelle gratuite pour les enfants de 3 et 4 ans et les deux premières années d’université également, ainsi que des subventions supplémentaires aux établissements et aux études ; un soutien direct de 495 milliards aux familles et aux travailleurs sur les questions de gardes d’enfants, de congés familiaux et médicaux payés, et d’accès à des repas sains pour les enfants scolarisés ; et des aides indirectes pour 200 milliards par l’extension des crédits d’impôts pour les travailleurs et familles avec enfants. «Le crédit d’impôt pour les enfants n’avait pu être introduit dans l’American Rescue Plan que de façon temporaire : la pérennisation via la transformation en allocation familiale (et l’augmentation de son montant jusqu’en 2025) serait très favorable aux familles les plus modestes qui pourraient désormais en toucher l’intégralité», explique Florence Pisani, directrice de la recherche chez Candriam. Le programme évoque aussi une réforme à venir de l’assurance chômage.

La Maison-Blanche insiste sur les effets positifs à long terme de ce genre de mesures sur la productivité, l’emploi - notamment des femmes - et la croissance, même si certaines études rappellent aussi les effets négatifs liés aux mesures fiscales à court terme. Comme l’American Jobs Plan (AJP), l’American Families Plan (AFP) serait financé par un volet fiscal revenant, là aussi, à annuler les baisses d’impôts votées sous Donald Trump en 2017 : l’idée est de doubler la fiscalité sur les revenus du capital, de 20% à 39,6% afin de l’aligner sur la fiscalité sur le travail pour les contribuables gagnant plus de 1 million de dollars par an (0,3% des Américains), dont le taux sur la tranche supérieure de l’impôt sur les revenus (IR) repasserait également de 37% à 39,6%. La réforme diminuerait de 15% les revenus pour les 1% les plus riches selon les promesses de campagne tout en augmentant de 5% ceux des 5% les plus pauvres. Le plan prévoit aussi de réformer le Code des impôts pour éliminer les niches fiscales. «Il est ainsi prévu d’imposer les plus-values latentes lors des successions : actuellement, l’administration fiscale (IRS), que le plan prévoit aussi de renforcer largement, repart de la valorisation à la date de succession pour calculer la plus-value», note Florence Pisani.

Comment passer ?

Riches en mesures et propositions budgétaires, les 100 premiers jours de mandat auront été caractérisés par un changement de stratégie des démocrates. Alors que le candidat s’annonçait comme un homme de compromis, ceux-ci exploitent leur victoire aux sénatoriales de Géorgie pour passer en force. «Ils jouent sur un momentum favorable, souhaitent agir vite, notamment sur le ‘totem’ des impôts, avant les élections de mi-mandat au Congrès en novembre 2022, où le risque de défaite est statistiquement important, d’autant plus avec un recensement décennal qui rebattra les cartes en termes de sièges par Etat à la Chambre des représentants, rappelle Thomas Costerg, économiste US chez Pictet WM. «Mais les démocrates ne sont pas sûrs d’avoir les soutiens nécessaires au Sénat, où ils n’ont qu’une majorité très fine de 50/50 avec une voix prépondérante, et donc en proposent plus car ils craignent une dilution au Congrès. Les républicains pourraient faire du marchandage comme déjà sur les infrastructures, et utiliser par exemple le vote sur le plafond de la dette fin juillet», poursuit l'économiste, en regrettant que les passages en force successifs à chaque administration aboutissent à des détricotages récurrents synonymes d’instabilité fiscale.

La stratégie politique sera-t-elle si importante ? L’American Rescue Plan (ARP) a été adopté en mars, non pas via la «filibuster rule» qui impose une super majorité de 60 voix au Sénat, mais via la budget reconciliation. Cette procédure, déjà employée par Donald Trump pour ses coupes fiscales de 2017, est théoriquement utilisable une fois par année fiscale (débutée au 1er octobre) sur des questions de dépenses, recettes et dettes publiques. «Mais les services juridiques du Sénat ont décidé début avril qu’il serait désormais possible de modifier une résolution budgétaire, ouvrant ainsi la voie à l’utilisation d’un même processus de réconciliation plusieurs fois par an, rappelle Didier Borowski, responsable global views chez Amundi. Cela doit permettre à Joe Biden d’accélérer le calendrier et de faire passer certaines mesures budgétaires à une majorité simple avant la fin de l’été.»

D’autres sont du même avis. En dehors du relèvement du salaire minimum à 15 dollars/heure, que les services juridiques du Sénat ne considèrent pas éligible au processus de réconciliation, les républicains ne seraient globalement plus en mesure de s’opposer sur ces sujets budgétaires. Quant aux possibles blocages du sénateur démocrate mais centriste Joe Manchin, ils pourraient également se limiter à des mesures fiscales qui consistent à revenir sur des standards internationaux.