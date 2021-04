Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

A 660 voix pour, 5 contre et 32 abstentions, le Parlement européen (PE) a approuvé mardi soir l’accord de coopération et de commerce conclu in extremis fin décembre 2020, entre l'Union européenne (UE) et le Royaume-Uni. Le vote constituait l'ultime étape garantissant l’entrée en vigueur...