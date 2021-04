Columbia Threadneedle fait un bond en Europe avec BMO

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Columbia Threadneedle Investments va connaître une expansion significative en Europe. Sa maison mère Ameriprise Financial a signé un accord pour l’acquisition des activités de gestion d’actifs du groupe canadien Bank of Montreal (BMO) en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (Emea). La...