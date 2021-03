A 2% en mars, l'inflation allemande dépasse l'objectif de la BCE

La hausse des prix de l'énergie et les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement ont porté l'inflation en Allemagne à 2% en rythme annuel en mars, soit au-dessus de l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE), montre la première estimation publiée mardi par Destatis, l'office fédéral de la statistique. La hausse de l'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes IPCH était de 1,6% sur un an en février. Les prix de l'énergie ont augmenté de près de 5% sur un an en mars. Parallèlement, la pandémie et les perturbations qu'elle provoque dans l'industrie comme des services continuent de produire des distorsions de prix. L'inflation allemande pourrait évoluer «entre 3% et 4% au second semestre de cette année», estime Carsten Brzeski, d'ING. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, avait reconnu le 11 mars dernier que l'inflation pourrait atteindre 2% vers la fin de l'année.