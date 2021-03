Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Norges Bank, qui a laissé ce jeudi son principal taux directeur inchangé à 0%, a modifié sa forward guidance pour tenir compte de la reprise économique. Elle anticipe désormais une première hausse des taux, non plus début 2022 comme précédemment, mais dès le second semestre cette année. Cette...