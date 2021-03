Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'inflation aux Etats-Unis s'est accélérée en février, conformément aux attentes, pour atteindre son plus haut niveau depuis un an, montrent les statistiques publiées mercredi par le département du Travail. L'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 0,4% par rapport à janvier et de 1...