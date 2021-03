Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les cours du baril de brut ont terminé en hausse mercredi à New York, encouragés par le regain de demande de produits pétroliers aux Etats-Unis. Les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis ont augmenté de manière plus forte que prévu la semaine dernière, mais les réserves d'essence et de distillats...