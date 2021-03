Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'Agence américaine de l'énergie (EIA) a augmenté ses prévisions de prix pour le pétrole brut léger américain (WTI) et le Brent en 2021 et 2022, jugeant que la récente décision de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de ses alliés de prolonger leurs réductions de production...