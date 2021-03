Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Après sa présentation jeudi aux journalistes et lundi aux investisseurs, l’Italie a mandaté mardi 5 banques (CACIB et Intesa Sanpaolo comme conseillers en structuration, avec BNP Paribas, JPMorgan et NatWest) pour l’accompagner dans sa première émission de «green bond», sur une maturité de 25 ans...