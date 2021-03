H2O AM obligé de prendre un conseil pour céder ses actifs illiquides

Dans une lettre à ses clients publiée sur son site internet le 26 février, la société H2O AM indique qu'un conseiller, en l'occurrence Perella Weinberg Partners, a été nommé «à l'initiative et à la demande de la Financial Conduct Authority», le régulateur britannique dont dépend la société H2O AM à Londres, pour l'accompagner dans la liquidation de ses actifs liés au groupe Tennor. H2O AM avait gelé puis séparé en deux certains de ses fonds pour isoler une partie des actifs devenus illiquides ou très peu liquides. Ces fonds sont liés à un contrat de cession «Evergreen» conclu entre H2O et Lars Windhorst, le patron du groupe Tennor, auquel H2O AM était particulièrement exposé. La vente de ces actifs est censée avoir lieu avant fin juin et les clients doivent être remboursés en numéraire. En outre, la société qui va redevenir indépendante après l'annonce de la sortie de Natixis en décembre va retravailler ses standards de gouvernance.