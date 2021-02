Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les taux à 10 ans australiens et néo-zélandais ont atteint 1,90% (+18 pb pour les taux australiens) jeudi soit des plus hauts depuis respectivement mars et avril 2019, notamment sur fond de «surchauffe» possible sur les marchés immobiliers. La Nouvelle-Zélande a en effet annoncé que la politique...