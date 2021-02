Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

UK Finance, organisation représentant l’industrie bancaire et financière outre-Manche, a appelé à une stratégie globale de «diplomatie réglementaire» dans le cadre de laquelle les régulateurs financiers britanniques tels que la Banque d’Angleterre (BoE) et la Financial Conduct Authority (FCA)...