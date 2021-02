Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les aides liées à la pandémie ont créé 24.000 milliards de dollars de dette supplémentaire l'an dernier, portant la dette mondiale à un niveau record de 281.000 milliards de dollars (233.330 milliards d'euros) et le ratio dette/PIB mondial à plus de 355%, selon une étude de l'Institute of...