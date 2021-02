Le bitcoin franchit le seuil des 50.000 dollars

Le bitcoin franchit un nouveau cap. La cryptomonnaie a dépassé mardi la barre des 50.000 dollars pour la première fois, profitant d'une plus large acceptation par le grand public comme par le monde de la finance.

Le bitcoin gagnait 2,3% à 49.237,96 dollars à 16h45, un peu plus de deux heures après avoir passé la barre de 50.000 dollars.

La cryptomonnaie a pris plus de 70% depuis le début de l'année, avec un net coup d'accélérateur après la décision annoncée la semaine dernière par Tesla d'y investir 1,5 milliard de dollars (1,23 milliard d'euros) et de se préparer à l'accepter comme moyen de paiement pour ses voitures électriques. Le patron et fondateur de Tesla, Elon Musk, figure parmi les plus fervents partisans d'un actif toujours décrié par ses adversaires comme volatil et hautement spéculatif mais de plus en plus accepté par les investisseurs. Les annonces de Mastercard et BNY Mellon la semaine dernière ont ajouté à sa légitimation.

Auparavant, l'annonce de BlackRock, le numéro un mondial de la gestion d'actifs, en modifiant les règles applicables à certains de ses fonds pour leur permettre d'investir dans le bitcoin, avait déjà été remarquée.

Plus fort que les valeurs techno

Autre signe de l'accélération en cours, les positions à l'achat sur le bitcoin ont supplanté pour la première fois en janvier celles sur les valeurs technologiques comme thème favori des investisseurs, vient de montrer l'enquête mensuelle de Bank of America auprès des gérants de fonds.

Cependant, les banques centrales continuent d'afficher leur scepticisme face à l'essor de ce type d'actifs. Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), a jugé en début de mois que le bitcoin était «un actif spéculatif» et pas une monnaie. Une déclaration qui s'inscrit dans un contexte où les régulateurs s'intéressent de plus en plus à l'univers des cryptomonnaies, qui est loin de se limiter au seul bitcoin.

L'ethereum, grand rival du bitcoin, évolue mardi tout près de son niveau record, au-dessus de 1.800 dollars.