La production industrielle de la zone euro a diminué plus que prévu en décembre en raison du recul de la production de biens d’équipement (-3,1% en rythme mensuel) et de consommation non durables (-0,6%). Elle a baissé de 1,6% d'un mois sur l'autre et de 0,8% sur un an, selon Eurostat, une grande...