Le marché du travail redémarre progressivement aux Etats-Unis

Selon les données publiées vendredi par le département américain du Travail, 49.000 emplois nets ont été créés en janvier, après 227.000 destructions de postes en décembre. Les économistes s'attendaient à la création de 50.000 emplois nets aux Etats-Unis en janvier. Le mois dernier, le taux de chômage dans le pays s'est établi à 6,3%, contre 6,7% en décembre. Le taux d'activité a reculé à 61,4% en janvier, contre 61,5% le mois précédent. Si l'économie américaine a recouvré plus de la moitié des 22 millions d'emplois perdus en mars et avril 2020, la situation reste difficile dans de nombreux secteurs, comme le tourisme, les loisirs et l'hôtellerie-restauration.