Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les investisseurs ont continué d’investir massivement dans les actions cette semaine, saluant l’investiture de Joe Biden et la perspective d’un nouveau plan massif de relance, même si de plus en plus de spécialistes s’interrogent sur la poursuite du rallye. Ce matin, les places boursières...