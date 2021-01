Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La production industrielle de la zone euro a augmenté plus que prévu en novembre, grâce à une nette hausse de la production de biens intermédiaires et d'équipement. Elle a progressé de 2,5% d'un mois sur l'autre et de 0,6% sur un an, selon les données publiées mercredi par Eurostat. Les...