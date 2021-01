Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Au moment où le mouvement en faveur des énergies propres commençait à s’intensifier fin 2019, l’épidémie de Covid-19 et sa propagation rapide à travers le globe ont déclenché une crise sanitaire et économique mondiale. L’activité des entreprises en a été perturbée et les actions ont subi une...