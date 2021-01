Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Toutes les activités suspendues et les établissements fermés aujourd'hui en France dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid le resteront jusqu'à fin janvier, a annoncé jeudi le Premier ministre. Les bars et les restaurants resteront fermés a minima jusqu'à la mi-février, et les lieux...