Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Une dizaine d'investisseurs et de conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ont constitué une association en vue d'obtenir des explications et des réparations du préjudice subi de la part de H2O AM, a appris Les Echos. L'entité, nommée "collectif porteurs H2O", est conseillée par le cabinet...