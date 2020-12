Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Doit-on craindre un fort rebond de l’inflation et un durcissement de la politique monétaire ? Les relances monétaires et budgétaires massives ainsi que la constitution d’une importante épargne de précaution et forcée (faute de pouvoir consommer) ont entraîné une très forte croissance des agrégats...