Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Denis Lehman rejoint Swiss Life Asset Managers France en tant que directeur de la gestion d’actifs valeurs mobilières, un poste nouvellement créé, et membre du directoire. Il avait quitté Aviva Investors en octobre où il avait passé plus de 15 ans. Il était depuis 2019 directeur général et depuis...