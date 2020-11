La montagne de dette atteint un nouveau record mondial

L'endettement mondial devrait atteindre un niveau sans précédent de 277.000 milliards de dollars (365% du PIB) à la fin de l'année en raison des montants empruntés par les Etats et les entreprises pour faire face à la crise du Covid-19, selon les prévisions de l'Institute of International Finance (IIF). La dette a déjà augmenté de 15.000 milliards de dollars depuis le début de l’année fin septembre, à 272.000 milliards, selon l’IIF. Cette progression est imputable pour près de la moitié aux Etats, principalement développés. La dette totale (publique et privée) des pays développés a ainsi bondi à 432% de leur PIB à la fin du troisième trimestre contre environ 380% fin 2019, sous l’effet combiné de la hausse de l’endettement et de la baisse du PIB. Ce ratio se stabilise avec le rebond de la croissance, même s’il reste limité par les reconfinements. Pour les pays émergents, ce ratio était proche de 250% fin septembre, et de 335% pour la Chine.