Le résultat de la présidentielle américaine toujours indécis

Donald Trump a déposé un recours pour suspendre le dépouillement des votes en Pennsylvanie et dans le Michigan.

Le doute restait total, mercredi en fin de journée, sur l’issue de l'élection présidentielle américaine. Bien que le candidat républicain Donald Trump et l'équipe de campagne du candidat démocrate Joe Biden aient revendiqué la victoire. Joe Biden, pour sa part, s'est dit mercredi persuadé qu'il sera déclaré vainqueur lorsque les opérations de dépouillement des bulletins de vote seront achevées, tout en s'abstenant de se proclamer victorieux. De son côté, Donald Trump a multiplié les recours contre les dépouillements en cours.

Les résultats sur plusieurs Etats clés ont été égrenés mercredi, rajoutant à l’incertitude. Joe Biden a ainsi remporté l'Etat crucial du Wisconsin, qui lui apporte 10 grands électeurs supplémentaires. Un revers majeur pour Donald Trump. Son équipe y a réclamé un nouveau décompte des voix.

Cela portait mercredi soir son total de voix à 248 contre 214 pour Donald Trump. Il faut 270 des 538 grands électeurs formant le Collège électoral pour être élu président des Etats-Unis.

Plus tôt dans la journée, Joe Biden devançait de peu son adversaire dans le Michigan, remportant 16 grands électeurs. Après dépouillement de 92% des voix, Edison Research créditait respectivement Joe Biden et Donald Trump de 49,5 et 48,9%. L'équipe du candidat républicain a aussitôt annoncé saisir la justice dans cet Etat, pour suspendre le dépouillement.

Le candidat Trump a aussi contesté les résultats partiels en Pennsylvanie, alors que le dépouillement se déroulait encore, accusant ses adversaires de «dissimuler» certains bulletins de vote. Sans aucune projection venant d'un média reconnu, l'équipe de campagne de Donald Trump l'a déclaré vainqueur dans cet Etat de l'Est dans la journée.

Au terme d'une campagne bouleversée par le Covid, dans le contexte de polarisation extrême de la société américaine, le duel restait très indécis dans la Pennsylvanie et le Michigan. En outre, les résultats de quatre autres Etats, dont la Géorgie et la Caroline du Nord, étaient encore attendus.

S'exprimant de la Maison blanche face à la presse, le président républicain a revendiqué dès mardi soir la victoire. Et d’ajouter sans preuve qu'un «petit groupe de gens» essayait de lui voler la victoire. «C'est une fraude majeure contre notre nation. Nous voulons que la loi soit utilisée de manière appropriée. Nous allons donc aller devant la Cour suprême. Nous voulons que tous les votes cessent», menaçait-il.