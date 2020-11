Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’Union européenne (UE) pourrait émettre dans les prochains jours une nouvelle tranche d’emprunts dans le cadre de son programme SURE (Support to mitigate Unemployment Risks) de soutien au chômage partiel pour les Etats de l’Union. Elle a envoyé une demande de prix (request for pricing) aux...